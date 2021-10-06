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Здоровье

Ларису Гузееву лечат новейшим препаратом от ковида в Коммунарке

Заразившейся ковидом и находящейся в тяжелом состоянии телеведущей Ларисе Гузеевой провели процедуру новейшим препаратом, который призван остановить поражение легких.

Лариса Гузеева.
Лариса Гузеева.
Скриншот видео 1tv.ru

Меры приняли в связи с тем, что состояние пациентки ухудшилось. При последнем КТ у народной артистки обнаружили начавшееся поражение обоих легких.

Последнее исследование КТ показало, что у телеведущей 7% поражения легких, сообщает «КП». Хотя в больницу Гузееву положили с чистыми легкими.

«Это говорит об отрицательной динамике развития болезни», — утверждает источник.

Сам препарат — новая разработка российских ученых, который был зарегистрирован в мае прошлого года и внесен в рекомендации Минздравом РФ по лечению новой коронавирусной инфекции.

В связи с этим Гузеевой назначили дорогостоящий препарат, который должен остановить развитие поражение легочных тканей. Одна ампула лекарства стоит 50 тыс. рублей, а используют его, в основном, для лечения тяжелобольных пациентов.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
CC0

«Принцип действия препарата в том, что он предотвращает возникновение так называемого „цитокинового шторма“ приводящего к поражению внутренних органов», — говорится в материале.

Телеведущая Лариса Гузеева была госпитализирована в московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке после возвращения из поездки в Крым, пишет «Росбалт». Там артистка проходила курс оздоровительных процедур в одной из частных клиник.

Первые анализы на коронавиурс показали отрицательный результат, а на КТ было ноль поражения легких. Но артистке становилось все хуже. Следующие анализы выявили у Ларисы Андреевны коронавирусную инфекцию.

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