Лечим все. Каких врачей нужно регулярно посещать после 40 лет

Необходимость регулярно проходить обследования и обращаться к врачам многих пугает. Однако есть обследования, без которых не обойтись, если мы хотим жить долго и счастливо. «Ловить» болячки лучше на ранних стадиях, это сократит время и деньги на лечение. Итак, какие исследования нужно сделать и куда пойти, чтобы проверить здоровье.

Какие анализы сдать

Ежегодно врачи всем рекомендуют сдать следующие анализы и пройти осмотр специалистов.

• общий анализ крови;

• развернутый биохимический анализ крови (печеночные ферменты, мочевина, креатинин, глюкоза, холестерин, липиды);

• анализ крови на содержание глюкозы;

• общий анализ мочи;

• электрокардиограмма;

• флюорография или рентгенография органов грудной клетки.

• УЗИ внутренних органов.

Эти несложные процедуры помогут врачам оценить общее состояние здоровья и увидеть (не дай Бог, конечно) серьезные патологии, которые срочно нужно лечить.

Анализ крови. pexels.com

Что нужно мужчинам и женщинам

Для женщин раз в год (а лучше два) необходимо гинекологическое обследование: осмотр молочных желез, проверка у гинеколога, мазок на микрофлору, ПЦР на различные урогенитальные инфекции.

Для мужчин — осмотр уролога, ПЦР на урогенитальные инфекции, анализ крови на уровень простатспецифического антигена (ПСА). Последний поможет предотвратить рак простаты и сохранить мужское здоровье.

Женская грудь. unsplash.com

Какие обследования нужны всем

1. Сердечно-сосудистая система: измерение давления, снятие ЭКГ, сдача крови на холестерин и липиды. Это позволит предотвратить проблемы с сердцем, от которых в мире умирает львиная доля населения. При этом многие из этих проблем на начальной стадии не требуют медикаментозного вмешательства и решаются простым упорядочиванием образа жизни.

2. Дерматологическое обследование. Специалист обязательно должен осмотреть все родинки и пятна на вашем теле. Меланома — самый агрессивный вид новообразований, ее нужно вовремя заметить. При этом если родинка начала расти и структурно изменяться, не стоит откладывать прием и сразу обратиться к врачу.

3. Обследование у офтальмолога — проверка зрения, исследование глазного дна, возможно, УЗИ глазного яблока. Врачи констатируют синдром сухого глаза почти у всех пациентов. Это связано с недостаточностью физической нагрузки, кислородным голоданием и сидением за мониторами целыми днями. Кроме того, с возрастом изменяется сетчатка, и ухудшается зрение. Момент нужно поймать вовремя, чтобы болезни глаза не прогрессировали.

4. Обследование эндокринной системы — анализ крови на гормоны (ТТГ, Т4 свободный), УЗИ щитовидной железы. Алтайский край эндемичен по заболеваниям щитовидки из-за малого количества йода в пище, поэтому проверять орган и сдавать анализы лучше регулярно.

5. Стоматологический прием: проверка и лечение кариеса, удаление зубного налета и камней. Даже неявные проблемы с зубами (неправильный прикус, небольшие отверстия и дефекты) могут привести к серьезным последствиям не только для самих зубов и ротовой полости, но и желудочно-кишечного тракта. А также к бактериальным инфекциям. Раз в год обязательно нужно оказаться у стоматолога — даже если ничего не болит.

Стоматолог CCO

Почему нужно сделать денситометрию

После 40 лет у женщин повышается риск развития остеопороза — снижения плотности костей, которое может привести к переломам и травмам. Остеопороз даже называют «безмолвной эпидемией»: на сегодня им больны 10% населения России.

Мужчины хотя и страдают от этого заболевания реже, но вовсе не застрахованы: среди людей старше 50 лет остеопороз диагностируют у 20% мужчин.

По данным Российской ассоциации по остеопорозу, ежеминутно в России из-за него происходит 17 переломов конечностей.

Если ваш вес ниже нормы или если высокий рост, то вероятность развития остеопороза увеличена.

Профилактировать это заболевание позволяет простая и безболезненная процедура — денситометрия, проще говоря, УЗИ костей. По ее результатам терапевт расскажет, как снизить риски.

На первый взгляд, кажется, что список врачей и всевозможных исследований велик и такая диспансеризация займет уйму времени. На деле нужно потратить всего несколько дней. Многие частные клиники могут предложить готовый check-up — некий маршрутный лист с нужными анализами и приемами врачей.