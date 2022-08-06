Разбор. Какие врачи преподают в барнаульской школе здоровья и чему там можно научиться

Повышать уровень грамотности населения в вопросах здоровья решили в барнаульской поликлинике № 14. Медики вспомнили аналогичный советский опыт и осовременили его. Рассказываем, какие проблемы алтайских пациентов решает проект и почему массовые лекции порой могут быть не менее полезны, чем консультация у врача.

Дмитрий Денисов,

главный врач поликлиники № 14:

Главная задача проекта — профилактика заболеваний среди населения. Врачи рассказывают пациентам о том, каким должен быть образ жизни, чтобы не допустить патологии. Либо, если нарушения уже есть, как быть с ними и минимизировать риски.

Одна из «фишек» школы — привлечение узких специалистов, попасть на прием к которым не всегда просто.

Дмитрий Денисов,

главный врач поликлиники № 14:

Известно, что в нашей поликлинике есть сложности с записью к некоторым докторам. Мы пытаемся хотя бы частично решить эту проблему через школу здоровья. Например, уже читали лекции онколог-маммолог из Диагностического, акушер-гинеколог из перинатального центра «Дар», кардиолог из профильного диспансера.

Главный врач барнаульской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов. Предоставлено altapress.ru.

Проводят «уроки» также доктора из поликлиники № 14. Уже прошли занятия для больных сахарным диабетом, гипертонией и ишемией.

А недавняя лекция была посвящена восстановлению после инсульта. Ее провела невролог-рефлексотерапевт из клиники «Территория здоровья».

Однако на рассказах от медиков встречи не заканчиваются. Пациенты могут задать доктору любой интересующий вопрос. Эта возможность решает еще одну проблему.

Больница. Медицина. unsplash.com

Собеседник признается, что времени приема не всегда хватает, чтобы доктор и пациент могли все обсудить. После лекции в школе здоровья эту «дыру» можно закрыть.

Дмитрий Денисов,

главный врач поликлиники № 14:

В первую неделю проекта встречи проводились несколько раз. Потом удалось наладить расписание — лекции проводятся еженедельно. На каждую приходят около 30 человек. «Болевые» точки населения мы находим через диалог — узнаем у людей, какие темы их больше всего интересуют. Также планируем проводить в соцсетях опросы.

Больница. Медицина. unsplash.com

В целом, формирование пациентских групп для посещения лекций прицельное. Так, следующие «уроки» в школе здоровья будут посвящены хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Планируется, что ее посетят люди с этим заболеванием.

Пока прийти в школу здоровья могут только пациенты поликлиники № 14. Сейчас их 112 тыс. человек. Однако главврач медучреждения не исключает, что со временем аудитория расширится.