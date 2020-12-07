101-летняя сибирячка вылечилась от коронавируса

Бабушка ранее поступила в больницу в тяжелом состоянии.

«Поскольку у нас развернут в настоящее время инфекционный стационар, и мы владеем методиками лечения таких возрастных больных, то она была направлена к нам. Мы вылечили и коронавирусную инфекцию, и вся сопутствующая патология, которая была у пациентки, также была подлечена. Состояние ее сейчас стабильное, температура нормализовалась, параметры жизненные также в норме. И сейчас готовим ее на выписку», — рассказал Вдовенко.