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7 декабря
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Здоровье

101-летняя сибирячка вылечилась от коронавируса

В Красноярском краевом госпитале для ветеранов войн от коронавируса вылечили 101-летнюю пенсионерку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой и.о. начальника медучреждения Петра Вдовенко.

Врачи. Коронавирус.
Врачи. Коронавирус.
кадр из видео.

Бабушка ранее поступила в больницу в тяжелом состоянии.

«Поскольку у нас развернут в настоящее время инфекционный стационар, и мы владеем методиками лечения таких возрастных больных, то она была направлена к нам. Мы вылечили и коронавирусную инфекцию, и вся сопутствующая патология, которая была у пациентки, также была подлечена. Состояние ее сейчас стабильное, температура нормализовалась, параметры жизненные также в норме. И сейчас готовим ее на выписку», — рассказал Вдовенко.

Сибирячка поступила в больницу 24 ноября, пишет Тайга.инфо. У нее было затрудненное дыхание, низкая сатурация, слабость и температура.

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