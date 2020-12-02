Правнук 101-летней сибирячки с ковидом рассказал про ее состояние и где лечат

В Красноярске 101-летнюю Людмилу Щелкунову, заразившуюся коронавирусом, перевели в госпиталь ветеранов, сообщает « Проспект Мира ».

24 ноября женщину положили в инфекционный госпиталь БСМП с подозрением на ковид, а через два дня тест подтвердил заболевание.

В день госпитализации Людмила Герасимовна плохо себя чувствовала — тяжело дышала и почти весь день спала.

Сейчас пациентку перевели в краевой госпиталь для ветеранов войн. Состояние 101-летней женщины немного улучшилось.

«Она стала сама присаживаться, разговаривает с медиками, сама прочитала письмо, которое ей моя мама писала», — рассказал изданию правнук Антон.



Антон также отметил, что прабабушка не унывает и утверждает, что ей немного лучше — сейчас она находится на кислороде.

«При этом ее состояние все еще тяжелое, но стабильное. Она на кислороде, врачи ей довольны», — сообщил он.

Ранее Антон рассказал изданию, что прабабушка пережила эпидемию сыпного тифа, дистрофию, амнезию и отравление ртутью. В 30-х годах семью женщины раскулачили и выслали в Томскую область, а в 90-х реабилитировали.

Людмила Герасимовна — ветеран труда и вдова фронтовика, рано похоронила трех детей, но имеет много внуков, правнуков и праправнуков.

Ранее altapress.ru рассказал историю одной семьи из барнаульского интерната для ветеранов: он развозил японцев, она пекла беляши.