6 сентября
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Здоровье

Лицом к лицу лица не увидать, а запах изо рта услышать можно. Главные причины неприятного запаха изо рта

Стойкий и неприятный запах изо рта таит в себе название - галитоз. Чаще всего он указывает на воспаление десен и проблемы с зубами, передают "Известия".

Зубы.
Зубы.
СС0

По словам специалиста, галитоз - это патологическое состояние. Не стоит путать заболевание и неприятный запах после чеснока или лука.

Самые частые причины галитоза

Очевидная причина галитоза - воспаление десен и зубов. Также он развивается при плохой чистке зубов и при проблемах с желудком.

Самые опасные причины - проблемы с органами дыхания, почечная недостаточность и сахарный диабет.

Отмечается, что галитоз может развиваться из-за воспаления миндалин, пазух носа и бронхов.

Ранее врачи рассказали о лечении самого большого человеческого органа.

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