6 сентября
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Здоровье

Врачи рассказали, что треть мужчин в мире заражены ВПЧ

Международная команда ученых выявила, что треть взрослых мужчин заражены хотя бы одним типом генитального вируса папилломы человека (ВПЧ), передает Lenta.ru.

ДНК.
ДНК.
СС0

В исследовании приняли участие почти 45 тыс. мужчин старше 15 лет в период с 1995 по 2022 год.

В исследовании сказано, что общая распространенность любого типа ВПЧ составляет 31%. Отмечается, что 21% мужчин в мире болен ВПЧ высокого онкогенного риска.

Наиболее онкогенные типы - 16 и 18. У пять процентов мужчин чаще всего встречается 16 тип.

Максимальная распространенность ВПЧ выпадает на возраст от 25 до 29 лет.

К чему может привести ВПЧ-инфекция

Большинство людей с сильным иммунитетом даже не замечают симптомов ВПЧ. Но в ряде случаев инфекция может привести к раку шейки матки, реже - рта и гениталий.

Вирус включает в себя более 170 штаммов. Все они разделены на три типа: высоко, средне и низко онкогенный.

Подробности исследования можно посмотреть тут.

Ранее в нашем материале мы разбирались почему в России вырастет смертность от вируса ВПЧ.

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