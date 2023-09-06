Врачи рассказали, что треть мужчин в мире заражены ВПЧ

В исследовании приняли участие почти 45 тыс. мужчин старше 15 лет в период с 1995 по 2022 год.
В исследовании сказано, что общая распространенность любого типа ВПЧ составляет 31%. Отмечается, что 21% мужчин в мире болен ВПЧ высокого онкогенного риска.
Наиболее онкогенные типы - 16 и 18. У пять процентов мужчин чаще всего встречается 16 тип.
Максимальная распространенность ВПЧ выпадает на возраст от 25 до 29 лет.
К чему может привести ВПЧ-инфекция
Большинство людей с сильным иммунитетом даже не замечают симптомов ВПЧ. Но в ряде случаев инфекция может привести к раку шейки матки, реже - рта и гениталий.
Вирус включает в себя более 170 штаммов. Все они разделены на три типа: высоко, средне и низко онкогенный.
Подробности исследования можно посмотреть тут.
Ранее в нашем материале мы разбирались почему в России вырастет смертность от вируса ВПЧ.