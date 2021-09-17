Доктор Мясников назвал болезни, которые не нужно лечить

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о ненужном использовании медикаментов при лечении ряда болезней.

В эфире радиостанции «Вести ФМ» он перечислил недуги, которые «лучше не трогать». Это уреаплазма — болезнь, связанной с мочеполовой системой, вирус папилломы человека (ВПЧ) и острые респираторные заболевания (ОРЗ).

Первые две болезни можно предотвратить лишь путем вакцинации, но не лечить, считает Мясников. То же касается острых респираторных заболеваний. Теледоктор призвал не принимать при ОРЗ «кучу лекарств», которые по стандартам выписывают терапевты.

«Люди не понимают, что ОРЗ не лечится», — цитирует его РИА Новости.

Также Мясников добавил, что неправильно применение при ковиде препаратов, разжижающих кровь, может быть чревато кровоизлиянием в мозг. Эти медикаменты необходимы только пациентам с высоким риском тромбоза.

Ранее Александр Мясников заявил об общем снижении интеллекта у людей.