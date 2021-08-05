5 августа
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Здоровье

Теледоктор заявил Соловьеву об общем снижении интеллекта у людей

Телеведущий и главврач московской больницы № 71 Александр Мясников прокомментировал заявление британских ученых о том, что у переболевших коронавирусом людей снижаются когнитивные способности.

"Кремлевский доктор" Мясников.
"Кремлевский доктор" Мясников.
Стоп-кадр YouTube.

Отвечая на вопрос телеведущего Владимира Соловьева, главврач в эфире YouTube-шоу «Соловьев Live» согласился с выводами ученых, добавив, что у людей в принципе происходит общее снижение интеллекта.

«Зайди в мой Instagram и прочитай комментарии людей про прививки от COVID. Ты понимаешь, опасен не COVID, опасно общее снижение какого-то разума, это удивительно», — отметил Мясников.

Теледоктор также посетовал, что многие люди добровольно отказываются от диспансеризации и не хотят бросать вредные привычки, пишет «Росбалт».

Ранее телеведущий заявлял, что люди с серьезными болезнями сами виноваты в таком состоянии здоровья.

Также Мясников в своем Telegram-канале пожаловался на то, что многие люди используют некоторые медицинские термины, не понимая их значения.

Он предложил запретить часть этих слов, чтобы остановить распространения дезинформации.

В список Мясникова попали понятия «иммунитет», «антитела», «мутирующие штаммы», «цитокиновый шторм» и «антител-зависимое усиление».

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