Лукашенко дал старт вакцинному безвизовому туризму для жителей 73 стран

Президент Белоруссии Александр Лукашено указом разрешил гражданам 73 стран на срок до пяти суток приехать в Белоруссию без визы, чтобы пройти вакцинацию от коронавируса.

Иностранные граждане для вакцинации в Белоруссии должны будут заранее подать заявку. Если ее одобрят, они получат право купить дозу антиковидного препарата (российский «Спутник V»), а затем вакцинироваться в одной из медицинских организаций Белоруссии.

Указ вступит в силу с 15 июля.

Перечень стран, из которых желающие могут приехать на прививку от коронавируса.

По официальным данным, Белоруссия производит около 500 тыс. доз «Спутника V» в месяц, пишет polit.ru.

Лукашенко считает, что для вакцинации населения этого более чем достаточно.

Ранее сообщалось, что россиянке сломали челюсть в очереди за вакциной в Пушкине Московской области.