Лукашенко дал старт вакцинному безвизовому туризму для жителей 73 стран

Иностранные граждане для вакцинации в Белоруссии должны будут заранее подать заявку. Если ее одобрят, они получат право купить дозу антиковидного препарата (российский «Спутник V»), а затем вакцинироваться в одной из медицинских организаций Белоруссии.
Указ вступит в силу с 15 июля.
Перечень стран, из которых желающие могут приехать на прививку от коронавируса.
По официальным данным, Белоруссия производит около 500 тыс. доз «Спутника V» в месяц, пишет polit.ru.
Лукашенко считает, что для вакцинации населения этого более чем достаточно.
Ранее сообщалось, что россиянке сломали челюсть в очереди за вакциной в Пушкине Московской области.