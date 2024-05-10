Магнитная буря высшего уровня накроет россиян. Когда произойдет и пик активности геоударов

11 мая Землю впервые за последние 20 лет накроет магнитная буря высшего уровня.

Это произойдет после серии мощных вспышек на Солнце, пишет РИА Новости. Речь идет о риске магнитной бури высшего пятого уровня.

За последние трое суток в сторону Земли Солнцем было выброшено четыре исключительно крупных облака плазмы, указывает Lenta.ru. Они могут слиться в единый крупный объект, который ударит по магнитному полю планеты в ночь на 11 мая.

Ранее сообщалось, что третья за день вспышка самого высокого класса произошла на Солнце.

Исследователи накануне зафиксировали мощную вспышку на Солнце, отнесенную к самому высокому классу X1.1.

Она длилась 37 минут. Также были зафиксированы вспышки X1.0 и X2.2.

Между тем Солнце приближается к пику своего магнитного цикла. Это значит, что магнитных бурь, штормов и других возможных угроз для Земли станет еще больше.

Факт

В течение дня ученые зарегистрировали на Солнце 12 вспышек класса M и X.

Ранее о приближении Солнца к максимуму активности предупредил физик. Солнечные вспышки усиливаются из-за приближения светила к предполагаемому пиковому уровню активности.

Магнитные бури могут повлиять на разные возрастные группы — детей дошкольного возраста и пожилых людей.

Метеозависимые люди будут чувствовать влияние светила на здоровье. И необходимо следить за краткосрочными прогнозами магнитных бурь и солнечных вспышек.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.

Важно:

не употреблять спиртное,

пить успокаивающий чай,

пить больше воды.

Еще один совет — важно высыпаться в эти тяжелые для организма дни. И избегать физической активности.

Гаджеты

Бури могут вывести из строя точную электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи. Как правило, на экранах телевизоров в такие дни время от времени появляется надпись "нет сигнала". А экран "рябит" всеми цветами спектра.

Радиация

До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей. ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.

Зрелище

Зрелищной частью магнитной бури называют северное сияние. Цвет полярного сияния зависит от высоты, с которой идет излучение атомов и молекул газов, входящих в состав атмосферы Земли.

Возмущения

Магнитные бури — сильные возмущения магнитного поля Земли, резко нарушающие плавный суточный ход элементов земного магнетизма.

Геомагнитная буря — возмущение геомагнитного поля большой интенсивности, охватывающее одновременно всю Землю. Может длиться от нескольких часов до нескольких суток.

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