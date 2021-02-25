Малышева напугала курильщиков смертельно опасным витамином

Людям с этой вредной привычкой нельзя принимать витамин, А без рекомендации врача, так как передозировка им вызывает рак легких и, соответственно, приводит к летальному исходу.
«Обычно передозировки случаются, когда вы употребляется витамин A в всевозможных БАДах или в лекарственных формах. (…) Витамин A при передозировке у всех повышает риск рака, особенно рак легких, но у курильщиков он повышает еще сильнее», — рассказала врач.
Дефицит витамина, А можно восполнить с помощью печени трески, сухой паприки, замороженной петрушки, обычной печени и моркови, пишет Lenta.ru.
Ранее Малышева вспомнила продукты, вызывающие потерю памяти. Телеведущая назвала две категории продуктов. К первой она отнесла свинину, сливки и сливочное масло — содержащие большое количество холестерина.
«Частое употребление и добавление при готовке может стать причиной прогрессирующего ухудшения памяти. Минимизировать негативное влияние холестерина можно, принимая статины, блокирующие его выработку в печени», — отметила она.