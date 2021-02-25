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Здоровье

Малышева напугала курильщиков смертельно опасным витамином

Врач-кардиолог и телеведущая Елена Малышева в своем Instagram назвала витамин, А смертельно опасным для курильщиков.

Елена Малышева.
Елена Малышева.
Скриншот видео канала "Жить Здорово!" на youtube.com

Людям с этой вредной привычкой нельзя принимать витамин, А без рекомендации врача, так как передозировка им вызывает рак легких и, соответственно, приводит к летальному исходу.

«Обычно передозировки случаются, когда вы употребляется витамин A в всевозможных БАДах или в лекарственных формах. (…) Витамин A при передозировке у всех повышает риск рака, особенно рак легких, но у курильщиков он повышает еще сильнее», — рассказала врач.

Дефицит витамина, А можно восполнить с помощью печени трески, сухой паприки, замороженной петрушки, обычной печени и моркови, пишет Lenta.ru.

Ранее Малышева вспомнила продукты, вызывающие потерю памяти. Телеведущая назвала две категории продуктов. К первой она отнесла свинину, сливки и сливочное масло — содержащие большое количество холестерина.

«Частое употребление и добавление при готовке может стать причиной прогрессирующего ухудшения памяти. Минимизировать негативное влияние холестерина можно, принимая статины, блокирующие его выработку в печени», — отметила она.

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