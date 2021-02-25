Малышева напугала курильщиков смертельно опасным витамином

Людям с этой вредной привычкой нельзя принимать витамин, А без рекомендации врача, так как передозировка им вызывает рак легких и, соответственно, приводит к летальному исходу.

«Обычно передозировки случаются, когда вы употребляется витамин A в всевозможных БАДах или в лекарственных формах. (…) Витамин A при передозировке у всех повышает риск рака, особенно рак легких, но у курильщиков он повышает еще сильнее», — рассказала врач.