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Здоровье

Малышева вспомнила продукты, вызывающие потерю памяти

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» назвала продукты, которые могут вызвать проблемы с памятью.

Елена Малышева.
Елена Малышева.
Скриншот видео канала "Жить Здорово!" на youtube.com

Малышева назвала две категории продуктов. К первой она отнесла свинину, сливки и сливочное масло — содержащие большое количество холестерина.

«Частое употребление и добавление при готовке может стать причиной прогрессирующего ухудшения памяти. Минимизировать негативное влияние холестерина можно, принимая статины, блокирующие его выработку в печени», — отметила она.

При проблемах с памятью, добавила медик, необходимо скорректировать рацион питания: «Исключив продукты, которые могут ускорить негативные процессы, и добавив те, что помогут сохранить память».

Во вторую категорию продуктов Малышева включила богатую медью пищу — печень, почки, сердце и орешки кешью.

«Если память ухудшается, они не для вас», — предупредила она.

Для сохранения когнитивных функций Малышева посоветовала включить в рацион продукты, богатые витаминами D и E — масло зародышей пшеницы, печень трески и рыбу северных морей.

Ранее Малышева предупредила, что «потеря нюха» из-за коронавируса может привести к трагедии, и дала рекомендации.

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