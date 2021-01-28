Пожилым россиянам рассказали о правильном питании: «Должно быть ограниченным»

Роспотребнадзор напомнил, что состояние здоровья в пожилом возрасте определяется многочисленными факторами, поэтому важно помнить, что к 60 годам организм человека существенно изменяется.

К примеру, уменьшается интенсивность процессов обмена веществ, нарушается постоянство микробиома кишечника и снижается толерантность к глюкозе и насыщенным жирным кислотам.

«Питание лиц пожилого возраста должно быть, с одной стороны, ограниченным по калорийности, главным образом за счет животных жиров и простых сахаров, количеству поваренной соли, а с другой стороны, полноценным по содержанию незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, растительных жиров, пищевых волокон, витаминов, кальция, калия, магния, железа, цинка, хрома и других микронутриентов», — отметили в ведомстве.