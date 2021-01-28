Пожилым россиянам рассказали о правильном питании: «Должно быть ограниченным»

Роспотребнадзор напомнил, что состояние здоровья в пожилом возрасте определяется многочисленными факторами, поэтому важно помнить, что к 60 годам организм человека существенно изменяется.
К примеру, уменьшается интенсивность процессов обмена веществ, нарушается постоянство микробиома кишечника и снижается толерантность к глюкозе и насыщенным жирным кислотам.
«Питание лиц пожилого возраста должно быть, с одной стороны, ограниченным по калорийности, главным образом за счет животных жиров и простых сахаров, количеству поваренной соли, а с другой стороны, полноценным по содержанию незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, растительных жиров, пищевых волокон, витаминов, кальция, калия, магния, железа, цинка, хрома и других микронутриентов», — отметили в ведомстве.
Средние значения энергетической ценности рациона для мужчин старше 60 лет — менее 2300 ккал, для женщин — менее 2000.
Сбалансированность белков в целом должна соответствовать обычным требованиям — половина белка животного происхождения.
«Среди всех жиров растительные масла должны составлять не менее 50%, с желательным увеличением в нем доли источников мононенасыщенных — например, оливковое масло», — дали совет эксперты.
Углеводы должны быть представлены в основном полисахаридами (крахмал). Таким образом, будет формироваться направленность рациона в сторону уменьшения уровней холестерина и глюкозы (сахара).
Количество пищевых волокон в рационе должно находиться на уровне 25−30 грамм в сутки — овощи, зелень и фрукты. При необходимости их можно кулинарно обработать.
Напомним, Россия занимает 31-е место в рейтинге стран Европы по доле расходов на еду в семейном бюджете — официально россияне проедают треть дохода.