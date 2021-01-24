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Здоровье

«Потеря нюха» может привести к трагедии: Малышева вновь дала поразительные рекомендации

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в своем Instagram о трагических последствиях при потере обоняния из-за коронавируса.

Елена Малышева.
Елена Малышева.
Скриншот видео канала "Жить Здорово!" на youtube.com

Малышева привела в пример олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Дарью Шкурихину, которая из-за ковида потеряла нюх.

«У нее на Рождество сгорела квартира, так как она даже не почувствовала запах дыма. Пока дым не повалил, ничего не знала!» — подчеркнула врач.

В своем цикле «Малышева объясняет» она дала несколько новых рекомендаций по лечению потери обоняния.

Во-первых, отметила медик, в домах и квартирах необходимо «установить датчики для угарного газа».

Также важно проверять годность продуктов, поскольку не получится использовать традиционный метод — унюхать испорченную еду.

«Как лечиться: промывайте нос два раза в день, используйте спреи для носа с гормонами утром и вечером», — посоветовала Малышева.

Чтобы восстановить способность чувствовать запахи, необходимо два раза в день тренироваться.

«Просто нюхайте четыре запаха: гвоздика, роза, цитрусовые (лимон) и эвкалипт», — назвала медик все необходимое для «обонятельной гимнастики».

Ранее Малышева назвала способ профилактики ковида при помощи сосательной таблетки.

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