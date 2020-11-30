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Здоровье

Малышева назвала способ профилактики ковида при помощи сосательной таблетки

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала рассказала, как минимизировать риск заражения коронавирусом., сообщает РИА «Новости».

Елена Малышева.
Елена Малышева.
Скриншот видео передачи "Жить Здорово!" на youtube.com

Малышева посоветовала использовать сосательные таблетки и спреи для горла, содержащие в составе хлорид цетилпиридиния.

«Если ты берешь и рассасываешь эту таблетку, как я сейчас сделала, как говорится, выходи», — сказала она.

Приглашенный эпидемиолог Александр Горелов, в свою очередь, отметил, что слюнная железа является одним из органов, где вирус активно размножается.

Он подчеркнул, что применение специальных средств с цетилпиридиния хлоридом способно «убить» коронавирус на шесть часов.

Также эксперт призвал не забывать носить маску и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

Ранее Малышева рассказала о «преимуществах коронавируса» в России. Она перечислила несколько фактов, которые, по ее мнению, делают заболевание не очень существенным.

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