Малышева назвала способ профилактики ковида при помощи сосательной таблетки

Малышева посоветовала использовать сосательные таблетки и спреи для горла, содержащие в составе хлорид цетилпиридиния.
«Если ты берешь и рассасываешь эту таблетку, как я сейчас сделала, как говорится, выходи», — сказала она.
Приглашенный эпидемиолог Александр Горелов, в свою очередь, отметил, что слюнная железа является одним из органов, где вирус активно размножается.
Он подчеркнул, что применение специальных средств с цетилпиридиния хлоридом способно «убить» коронавирус на шесть часов.
Также эксперт призвал не забывать носить маску и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.
Ранее Малышева рассказала о «преимуществах коронавируса» в России. Она перечислила несколько фактов, которые, по ее мнению, делают заболевание не очень существенным.