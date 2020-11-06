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Жизнь

«Хорошее про коронавирус»: преимущества ковида в России назвала Малышева

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в своем Instagram, что COVID-19 не так страшен, как думают россияне.

Елена Малышева.
Елена Малышева.
Скриншот видео передачи "Жить Здорово!" на youtube.com

Свою заметку Малышева назвала «Ковид и коронавирус не так страшны, как мы думали».

В подтверждение она перечислила несколько фактов, которые, по ее мнению, делают заболевание не очень существенным.

«У большинства людей либо легкие симптомы, либо их нет. Смертность от ковид упала в 3−4 раза по сравнению с началом пандемии», — отметила Малышева.

Риски умереть в принципе низкие, добавила она. В среднем у людей разного возраста — 0,04%, и это примерно столько же, сколько у сезонного гриппа.

«Так, риск умереть, если вам меньше 65 лет, от 6 до 249 на миллион. То есть меньше, чем риск умереть от удара молнии», — подчеркнула врач.

Елена Малышева (56 лет)
Елена Малышева (56 лет)
СС0.

«Дети практически не умирают от коронавируса. Риск ребенка умереть практически нулевой! Обычный сезон гриппа убивает в 5 раз больше детей. Открытие школ не привело к вспышкам этой инфекции. Дети, которые ходят в школы и детские сады, инфицируются в 4 раза меньше, чем те дети, которые сидят в изоляции», — обратилась Малышева к статистике.

Кроме того, добавила она, в России есть лекарства снижающие смертность от ковида — дексаметазон и антикоауглянты, которые доступны всем.

Также есть защитные антитела, которые сохраняются минимум 4 месяца после излечения. Поэтому риск реинфицированния очень низкий. Малышева напомнила, что в мире всего 24 случая повторного заболевания — из 49 млн людей, у которых вирус обнаружили.

«У нас есть противовирусные для ковид. Первые — ремдезивир и фавипиравир. Хочу подчеркнуть, что все эти лекарства принимаются строго по назначению врача», — подчеркнула Малышева.

Кроме того, отметила она, уже 6 вакцин утвердили для использования, и еще 11 на подходе.

Ранее Малышева посоветовала есть устриц во время пандемии коронавируса, назвав их продуктом-суперчемпионом.

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