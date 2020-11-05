«Километровая очередь» за лекарством от пневмонии выстроилась в аптеку в День народного единства

В Кемеровской области в одну из аптек выстроилась огромная очередь, причем многие люди стояли зря, поскольку не успели купить ни ставшее редким лекарство, ни даже его аналог, пишет « Сибдепо ».

Огромная очередь в аптеку образовалась в Кемерове в среду, 4 ноября, когда праздновали День народного единства.

По мнению местных жителей, это в очередной раз доказало, что достигнуть стабилизации в системе здравоохранения Кузбасса пока не удается.

«В то время, как заместители губернатора сообщают о поставке лекарственных препаратов в аптечные сети региона, жители говорят обратное: „лекарств нет“, „трудно купить“, „не успели взять“», — отмечает издание.

Одна из жительниц, которая вместе со всеми пыталась купить лекарства в аптеке, рассказала, что в очереди стояли даже жители Новокузнецка.

«Всем известен сейчас препарат „Цетфриаксон“, используемый при лечении пневмонии. И всем известно его отсутствие не только в области, но и в регионах. Я постоянно мониторю сайт справочной аптек в поисках этого препарата. Вчера ночью препарата в аптеках Кемерова не было, а в 8 утра 4 ноября я вновь зашла на сайт и он выдал аптеку», — пояснила собеседница издания.

Аптека. Коронавирус. соцсети.

Кемеровчанка рассказала, что лекарственные препараты ей жизненно необходимы, поэтому она в буквальном смысле охотится за ними.

«У нас ситуация в семье тяжелая. Болеют все. Свекровь находится на лечении в Ленинске-Кузнецком с двусторонней пневмонией и подтверждённым COVID-19 в 1-й городской больнице. Лечиться свекровь там не хочет. В этой больнице просто кошмар. Врачи за сутки могут не подойти ни разу. Папа с дедушкой тоже болеют. И у них двусторонняя пневмония. Муж находится в командировке. Я дома с больным ребенком», — пояснила она.

Когда наконец-то препараты появились, женщина сразу стала искать, кто поможет ей купить лекарства. Причем в аптеке предупредили, что очередь «километровая».

«В аптеке сразу сказали, цитирую: „Цетфриаксона очень мало, и очередь стоит аж за вокзалом“. Это звучало образно, но я поняла, что покупателей очень много. Кроме того, фармацевт уточнила, что очередь стоит с 8 часов утра. За 15 минут я нашла знакомого, который мог поехать за лекарствами. Рецепт у нас есть. Он приехал к аптеке. У него ушло на это максимум 20 минут. Он занял место в очереди. Стоял около 30 минут. Пока подошла его очередь, препарат закончился. Предложили аналог. Хотя врачи говорят, что аналога этому препарату нет. Он позвонил мне, чтобы прояснить этот момент. За 5 минут нашего разговора закончился и аналог. Все, очередь разошлась», — рассказала сибирячка.

Что делать дальше без лекарств, она не знает — только ждать. Примечательно, что 4 ноября губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил о новой крупной партии, которая вот-вот прибудет. Чтобы лекарство досталось всем, власти заранее попросили людей не закупать препараты впрок.

Ранее сообщали, что в Омске аптеки перестали продавать антибиотики по рецептам, написанным на русском языке.