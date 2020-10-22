Путин объяснил, почему возросла смертность от ковида

«Смертность у нас, к сожалению, подросла от ковида по сравнению с весной, но специалисты говорят, что это связано еще и с тем, что начали более тщательно фиксировать причины смертности», — заявил российский лидер.
Путин также счел нужным уточнить, что по сравнению с весной общая смертность упала почти в два раза — этот фактор президент назвал «основным показателем состояния системы здравоохранения», пишет polit.ru.
При этом 21 октября в России зафиксировали рекордную с момента начала пандемии смертность от коронавируса — 317 летальных исходов за сутки.
Рост заболеваемости коронавирусом отмечается с начала сентября.
Пик
Ранее Сбербанк на основе математической модели SEIR сделал прогноз пика заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.
В регионах пик может случиться 8 или 12 ноября.