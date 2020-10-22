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Здоровье

Путин объяснил, почему возросла смертность от ковида

Президент РФ Владимир Путин в интервью заявил, что выросшая статистика смертности от ковида в стране обусловлена в том числе и тем, что специалисты начали тщательнее ее фиксировать, сообщает ТАСС.

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
kremlin.ru.

«Смертность у нас, к сожалению, подросла от ковида по сравнению с весной, но специалисты говорят, что это связано еще и с тем, что начали более тщательно фиксировать причины смертности», — заявил российский лидер.

Путин также счел нужным уточнить, что по сравнению с весной общая смертность упала почти в два раза — этот фактор президент назвал «основным показателем состояния системы здравоохранения», пишет polit.ru.

При этом 21 октября в России зафиксировали рекордную с момента начала пандемии смертность от коронавируса — 317 летальных исходов за сутки.

Рост заболеваемости коронавирусом отмечается с начала сентября.

Пик

Ранее Сбербанк на основе математической модели SEIR сделал прогноз пика заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.

В регионах пик может случиться 8 или 12 ноября.

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