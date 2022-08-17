18 августа
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Масочный режим возвращают в Новосибирской области

Масочный режим вводят в общественном транспорте и для сотрудников, работающих с людьми, в Новосибирской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Масочный режим. Коронавирус.
Масочный режим. Коронавирус.
CC0

По итогам заседания оперштаба было принято решение вернуть масочный режим. Местным жителям рекомендуют носить маски в общественном транспорте.

Сотрудники, взаимодействующие с населением, также должны быть в средствах защиты на рабочих местах.

Причиной возвращения масочного режима стал быстрый рост заболевших ковидом.

«За последнюю неделю выявлено более 1199 новых случаев COVID-19. Активный прирост наблюдается в районах области. Также растет число случаев ОРВИ», — уточнили в правительстве Новосибирской области.

Ранее масочный режим возобновили в Республике Алтай. Маски рекомендуют носить в магазинах, общественных транспортах, аптеках, а также аэропортах.

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