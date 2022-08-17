Масочный режим возвращают в Новосибирской области

По итогам заседания оперштаба было принято решение вернуть масочный режим. Местным жителям рекомендуют носить маски в общественном транспорте.
Сотрудники, взаимодействующие с населением, также должны быть в средствах защиты на рабочих местах.
Причиной возвращения масочного режима стал быстрый рост заболевших ковидом.
«За последнюю неделю выявлено более 1199 новых случаев COVID-19. Активный прирост наблюдается в районах области. Также растет число случаев ОРВИ», — уточнили в правительстве Новосибирской области.
Ранее масочный режим возобновили в Республике Алтай. Маски рекомендуют носить в магазинах, общественных транспортах, аптеках, а также аэропортах.