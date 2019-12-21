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Здоровье

Медик назвал лучший метод спасения от алкогольного отравления

Если перепил, наиболее эффективный способ улучшить состояние — очистить желудок, сорбенты бесполезны. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала ведущий научный сотрудник Московского центра наркологии департамента здравоохранения столицы Юлия Шевцова.

Алкоголь. Застолье.
Алкоголь. Застолье.
СС0

Вот суть сказанного медиком.

  • Сорбенты при алкогольном отравлении (особенно суррогатами) практически бесполезны, так как растворы, содержащие алкоголь и его суррогаты, всасываются в кровь практически сразу.
  • Если перепили и (или) выпили суррогатный алкоголь, очистите желудок.
  • Для этого надо выпить 1,5 литра теплой воды с добавлением небольшого количества пищевой соды, соли и сахара, а затем помочь вызвать рвоту.
  • При отравлении суррогатным алкоголем спирт не помогает. Можно даже ухудшить состояние.

«Этиловый спирт является антидотом (противоядием) только для одного единственного суррогата алкоголя — для метилового спирта. Для всех остальных некачественных или суррогатных алкогольных напитков дальнейшее потребление любой алкогольсодержащей жидкости может привести только к ухудшению состояния, а вовсе не к улучшению», — сказала эксперт.

Врач также рассказала, что к суррогатному алкоголю относятся тормозные жидкости, антифризы или стеклоочистители. Опаснее всего — растворы химических веществ, которые по своему действию могут напоминать этиловый спирт, например, метиловый спирт и этиленгликоль. Словом, будьте осторожны и не пейте непроверенные жидкости.

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