Медик назвал лучший метод спасения от алкогольного отравления

Вот суть сказанного медиком.

«Этиловый спирт является антидотом (противоядием) только для одного единственного суррогата алкоголя — для метилового спирта. Для всех остальных некачественных или суррогатных алкогольных напитков дальнейшее потребление любой алкогольсодержащей жидкости может привести только к ухудшению состояния, а вовсе не к улучшению», — сказала эксперт.