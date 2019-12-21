Медик назвал лучший метод спасения от алкогольного отравления

Вот суть сказанного медиком.
- Сорбенты при алкогольном отравлении (особенно суррогатами) практически бесполезны, так как растворы, содержащие алкоголь и его суррогаты, всасываются в кровь практически сразу.
- Если перепили и (или) выпили суррогатный алкоголь, очистите желудок.
- Для этого надо выпить 1,5 литра теплой воды с добавлением небольшого количества пищевой соды, соли и сахара, а затем помочь вызвать рвоту.
- При отравлении суррогатным алкоголем спирт не помогает. Можно даже ухудшить состояние.
«Этиловый спирт является антидотом (противоядием) только для одного единственного суррогата алкоголя — для метилового спирта. Для всех остальных некачественных или суррогатных алкогольных напитков дальнейшее потребление любой алкогольсодержащей жидкости может привести только к ухудшению состояния, а вовсе не к улучшению», — сказала эксперт.
Врач также рассказала, что к суррогатному алкоголю относятся тормозные жидкости, антифризы или стеклоочистители. Опаснее всего — растворы химических веществ, которые по своему действию могут напоминать этиловый спирт, например, метиловый спирт и этиленгликоль. Словом, будьте осторожны и не пейте непроверенные жидкости.