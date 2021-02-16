Медик рассказал о «гарантийном сроке» позвоночника, суставов и хрящей

Заслуженный врач России Андрей Кабычкин рассказал в интервью радио Sputnik , что позвоночник, суставы, сухожилия и хрящи имеют определенный срок службы.

Кабычкин отметил, что обычно проблемы с позвоночником начинаются после 35 лет, хотя у кого-то они появляются значительно позже.

Это обусловлено физиологическими процессами в организме: снижается кровообращение, нарушаются обменные процессы, накапливаются различные интоксикации.

«"Гарантийный срок» наших сухожилий, хрящей, суставов и позвоночника — это 35−45 лет. У разных людей срок отличается. После этого «гарантийного периода» у людей начинаются проблемы с позвоночником и суставами. Это физиология у человека такая", — пояснил мануальный терапевт.

Продлить «гарантийный срок» можно, если правильно контролировать нагрузку на позвоночник в течение дня.

Позвоночник. Девушка СС0

Например, когда человек работает стоя, у него увеличена статическая нагрузка на позвоночник, а когда сидя — снижена.

«Но пока вы сидите, статическая нагрузка не всегда оптимальная из-за неправильного положения за рабочим столом. Это означает, что у вас не всегда комфортное положение тела для нашего позвоночника, стоп, суставов и так далее», — предупредил Кабычкин.

Если принять ровное и комфортное для позвоночника положение сложно или невозможно, врач рекомендует почаще менять позу.

Врач напомнил, что длительное статическое напряжение вызывает спазм мускулатуры, поэтому обязательно необходимо через каждые 40 минут работы делать небольшие перерывы.