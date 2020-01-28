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Здоровье

Медик рассказал о новомодном похудении с помощью сыра

Врачи раскрыли подробности похудения с помощью «легкого» сыра.

Сыр.
Сыр.
Jakub Kapusnak (СС0)

Это низкокалорийный продукт, который отличается большим содержанием кальция и поэтому очень полезен. Причем, особенно женщинам, рассказал врач-терапевт Валентин Короткий в программе «Естественный отбор» на ТВЦ.

Тем не менее, не стоит заблуждаться насчет «легкого» сыра — по сути, речь идет об одном и том же продукте только с разной категорией жирности. «Легкий» сыр как раз является низкожирным, в нем больше молочных смесей, а, значит, и кальция.

Но стоит помнить, что любая диета предусматривает норму, заметила терапевт Марина Астафьева. Врачи советуют в качестве оптимального варианта употреблять по 50 граммов сыра в день.

Медики советуют не пренебрегать высокожирными сырами, так как жиры жизненно необходимы подросткам — для формирования половых гормонов, спортсменам, тем, кто занимается тяжелым физическим трудом, пишет News.ru. И тут сыр — самый лучший продукт в качестве источника жиров. Главное — чтобы он был качественным и безопасным.

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