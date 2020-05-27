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Здоровье

Медики назвали органы, которые нужно проверить переболевшим COVID-19

Профессор американского университета Анча Баранова назвала РИА «Новости» органы, которые необходимо проверить в первую очередь всем переболевшим коронавирусной инфекцией.

Мозг. Нейроны.
Мозг. Нейроны.
СС0.

Сотрудница Университета Джорджа Мейсона отметила, что следует обратить внимание на три основные системы в организме: легкие, почки и мозг.

«С легкими надо идти к пульмонологу. Необходимо также проверить почки. Их состояние покажет очень распространенный анализ — биохимия крови. Там есть показатель, который отражает, как функционируют почки. Если с ним все в порядке, то идти к нефрологу не надо, в противном случае — лучше сходить», — сказала Баранова.

По ее словам, уже есть данные, что COVID-19 влияет на функционирование почек. В анализе крови необходимо смотреть на определенный показатель — скорость клубочковой фильтрации.

«Третья система — это мозг, функционирование центральной и периферической нервной системы. Как неоднократно отмечалось при вирусе бывают нейровоспаления», — уточнила доктор биологических наук.

Баранова также напомнила, что у людей после коронавируса может ухудшиться память, снизиться способность к концентрации и появиться головные боли.

На такие проблемами, как отметила эксперт, люди медикам не жалуются, но с этим необходимо разбираться — следует обратиться к невропатологу.

Напомним, ранее медики назвали опасные для зараженных COVID-19 лекарства.

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