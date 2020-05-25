«Никаких больше аспиринов»: названы опасные для зараженных COVID-19 лекарства

Врач-вирусолог Надежда Жолобак рассказала « Вечерней Москве » о том, что многие инфицированные коронавирусом применяют привычные для них лекарства.

«Это в первую очередь так называемая группа нестероидных противовоспалительных препаратов: ибупрофен, аспирин, вольтарен, виклофенак и напроксен. Опыт исследователей свидетельствует о том, что эти препараты не только не помогают, а делают организм еще более восприимчивым к вирусу. Поэтому никаких аспиринов», — пояснила Жолобак.

Она подчеркнула, что указанные средства создают благотворную среду для инфекции и она легче проникает в легкие, что в дальнейшем приводит к воспалительному процессу, пневмонии и поражению альвеол.

Вирусолог отметила, что западные медики рекомендуют использовать парацетамол в качестве жаропонижающего средства.

«Лучше отказаться и от него. Какие бы сейчас не совершались открытия в области лечения коронавирусной инфекции, действие парацетамола не изучено до конца. Последствия могут быть непредсказуемыми», — пояснила медик.

Кроме того, не следует использовать болеутоляющие средства и любые анальгетики, поскольку они могут вызвать осложнение дыхания и различные патологии.

Напомним, ранее в Минздраве РФ рассказали о лекарстве, которое за пять дней уничтожит COVID-19.