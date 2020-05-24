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Здоровье

Уничтожит вирус за пять дней. В минздраве рассказали о лекарстве от COVID-19

Через четыре-восемь недель завершатся клинические испытания российского препарата от COVID-19 «Фавипиравира» (торговое наименование «Арепливир»), пишет РИА Новости со ссылкой на главного уролога минздрава, академика Дмитрия Пушкаря. Он отвечает за исследование лекарства.

Врачи. Вирус
Врачи. Вирус
unsplash.com

В тестировании препарата примут участие несколько сотен пациентов в Москве, Санкт-Петербурге и Мордовии, где он производится.

На первом этапе лекарство будут давать только больным средней степени тяжести. Для находящихся на ИВЛ он пока применяться не будет, уточнил Пушкарь.

Доклинические испытания на разных моделях животных показали, что «Фавипиравир» уничтожает вирус за пять-шесть дней, уточнил академик.

«Абсолютно точно, что лекарство появится раньше вакцины, но работать нужно и в том, и в другом направлении», — подчеркнул он.

Шансы на то, что разрабатываемая в Оксфордском университете вакцина от коронавируса нового типа окажется эффективной, уменьшились до 50%, пишет ТАСС.

Главная проблема в том, что темпы распространения вируса падают столь быстро, что провести полноценный анализ эффективности препарата становится все сложнее.

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