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Здоровье

Медики назвали период новой вспышки коронавируса

Новый подъем заболеваемости коронавирусом в стране может прийтись на февраль-март нового года, сообщает РИА Новости .

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Для того чтобы заболеваемость COVID-19 пошла на убыль, большая часть населения должна быть невосприимчивой к вирусу или благодаря антителам после перенесенного заболевания, или после вакцинации, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Снижения заболевания можно ждать к лету 2021 года, пишет bfm.ru.

Сейчас в стране количество заразившихся превысило 1,5 млн.

Число случаев заражения коронавирусом в России может вырасти вдвое — до трех миллионов, заявил ранее вирусолог, директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев.

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