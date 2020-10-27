Медики назвали период новой вспышки коронавируса

Для того чтобы заболеваемость COVID-19 пошла на убыль, большая часть населения должна быть невосприимчивой к вирусу или благодаря антителам после перенесенного заболевания, или после вакцинации, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Снижения заболевания можно ждать к лету 2021 года, пишет bfm.ru.
Сейчас в стране количество заразившихся превысило 1,5 млн.
Число случаев заражения коронавирусом в России может вырасти вдвое — до трех миллионов, заявил ранее вирусолог, директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев.