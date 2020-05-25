Медики назвали три симптома приближающегося сердечного приступа

Ведущий специалист одной из немецких клиник Ульф Ландмессер рассказал, что сердечный приступ является одной из самых распространенных проблем со здоровьем во всем мире, пишет « Российская газета ».

Доктор медицинских наук отметил, что шансы пережить приступ резко возрастают, если своевременно распознать состояние.

«Необходимо вызывать скорую помощь, если вы ощущаете давление на грудь, чувствуете боль, которая распространяется на шею и левую руку, чувствуете сильную боль в животе», — рассказал Ландмессер.

Особенное внимание стоит уделить, если симптомы сопровождаются одышкой и тревожностью.

По словам кардиолога, около 40% смертей в Германии связаны с заболеваниями сердца и сосудов. При этом похожая ситуация наблюдается и во всем мире.

Среди нетипичных признаков сердечного приступа также можно выделить усталость, тошноту и боль между лопатками. Такие симптомы чаще всего встречаются у женщин, отмечают медики.

Ранее профессор-кардиолог Мехман Мамедов назвал необычные симптомы сердечного приступа.