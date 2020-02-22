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Здоровье

Врач назвал необычные симптомы сердечного приступа

Профессор-кардиолог, доктор медицинских наук Мехман Мамедов рассказал, что инфаркт может долго развиваться и предупреждать о себе нетипичными симптомами, сообщает портал МедикФорум.

Врач, медицина.
Врач, медицина.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По словам кардиолога, в тех случаях, когда сердечный приступ «растягивается», его предвестниками становятся такие нетипичные симптомы, как сонливость, меланхолия из-за патологического сужения сосудов. При этом организму не хватает кислорода и питания, на что реагирует нервная система и вызывает состояние беспричинной эмоциональной угнетенности.

Еще один признак — прерывистое дыхание. Это результат сбоя в работе сердца. За несколько дней до сердечного приступа у многих появляется озноб. Нередко подобное состояние путают с ОРВИ, но кардиолог отмечает, что это еще один нетипичный признак инфаркта.

Врач напомнил, что существует абдоминальная форма сердечного приступа, преимущественно встречающегося у женщин. Он также проявляется нетипичными характеристиками.

«По всему животу или под ребрами с правой стороны возникает боль, а параллельно — изжога, тошнота, не приносящая облегчения рвота, метеоризм», — рассказал специалист.

При астматичекой форме также наблюдается необычный симптом сердечного приступа — кашель с отделяющейся пенистой мокротой розоватого цвета. При этом человеку сложно лежать горизонтально — он стремится принять полусидячее положение.

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