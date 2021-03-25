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Здоровье
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Медики назвали 12 видов рака, к которым приводит лишний вес

Минимизировать риск возникновения онкологических заболеваний можно с помощью трех простых способов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Express.

Врач.
Врач.
CCO.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения в первую очередь рекомендуют поддерживать здоровый вес.

«Это может защитить от 12 видов рака: кишечника, груди, желчного пузыря, почек, печени, рта, пищевода, яичников, поджелудочной железы, простаты, желудка и матки», — пояснили медики.

Во-вторых, значительно снизить риск онкологических заболеваний помогает регулярная физическая активность.

Также необходимо придерживаться здорового питания. В частности, следует потреблять больше овощей и фруктов, злаковых, бобовых, избегать красного мяса, сладких газированных напитков и полностью отказаться от алкоголя.

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