Медики назвали 12 видов рака, к которым приводит лишний вес

Специалисты Всемирной организации здравоохранения в первую очередь рекомендуют поддерживать здоровый вес.
«Это может защитить от 12 видов рака: кишечника, груди, желчного пузыря, почек, печени, рта, пищевода, яичников, поджелудочной железы, простаты, желудка и матки», — пояснили медики.
Во-вторых, значительно снизить риск онкологических заболеваний помогает регулярная физическая активность.
Также необходимо придерживаться здорового питания. В частности, следует потреблять больше овощей и фруктов, злаковых, бобовых, избегать красного мяса, сладких газированных напитков и полностью отказаться от алкоголя.