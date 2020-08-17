Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 августа 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Медики объяснили, почему мужчины и женщины по-разному видят цвета

Врач-офтальмолог Ирина Лещенко рассказала в интервью радио Sputnik, что далеко не все люди видят цвета одинаково, и дело не в дальтонизме.

Девушка. Глаза.
Девушка. Глаза.
СС0

Кандидат медицинских наук отметила, что сегодня часто встречаются нарушения, которые связаны с невосприимчивостью к отдельным оттенкам.

«Больше распространено такое явление, когда люди аномально воспринимают какой-то один цвет. Они не видят оттенки, не могут сказать: салатовый это или зеленый. Обычно все эти нарушения врожденные, они связаны с аномалией колбочек, которые в сетчатке отвечают за центральное зрение и за цветовое», — разъяснила доцент кафедры глазных болезней национального медико-хирургического Центра им. Пирогова.

По ее словам, возможны и приобретенные нарушения цветовосприятия, но они касаются именно различения оттенков, а не выпадения целого цвета.

«Художники часто говорят об этом после экстракции катаракты, когда собственный хрусталик убирают, заменяют его искусственным — тогда по-другому они видят цвета, чем до этого. Или когда начинает прогрессировать катаракта, зрение становится все хуже, мутнее. Бывают похожие состояния при отравлениях, когда это сказывается на зрительном нерве», — отметила Лещенко.

Как улучшить зрение ребенка.
Как улучшить зрение ребенка.
СС0

Лещенко подчеркнула, что, как правило, такие нарушения восприятия чаще встречаются у мужчин.

«Я все время говорю мужу, что у него куртка темно-синяя, он говорит, что она — коричневая. Но я считаю, что я права, потому что мужчины хуже различают цвета, это доказано. Женщинам в этом больше веры, у них реже встречаются цветовые аномалии. То, что иногда мы одни и те же цвета видим по-разному, это правда», — подытожила директор по клиническим вопросам компании Johnson & Johnson Vision в России и СНГ.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал болезни, из-за которых можно потерять зрение.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость