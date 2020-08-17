Медики объяснили, почему мужчины и женщины по-разному видят цвета

Врач-офтальмолог Ирина Лещенко рассказала в интервью радио Sputnik , что далеко не все люди видят цвета одинаково, и дело не в дальтонизме.

Кандидат медицинских наук отметила, что сегодня часто встречаются нарушения, которые связаны с невосприимчивостью к отдельным оттенкам.

«Больше распространено такое явление, когда люди аномально воспринимают какой-то один цвет. Они не видят оттенки, не могут сказать: салатовый это или зеленый. Обычно все эти нарушения врожденные, они связаны с аномалией колбочек, которые в сетчатке отвечают за центральное зрение и за цветовое», — разъяснила доцент кафедры глазных болезней национального медико-хирургического Центра им. Пирогова.

По ее словам, возможны и приобретенные нарушения цветовосприятия, но они касаются именно различения оттенков, а не выпадения целого цвета.

«Художники часто говорят об этом после экстракции катаракты, когда собственный хрусталик убирают, заменяют его искусственным — тогда по-другому они видят цвета, чем до этого. Или когда начинает прогрессировать катаракта, зрение становится все хуже, мутнее. Бывают похожие состояния при отравлениях, когда это сказывается на зрительном нерве», — отметила Лещенко.

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Лещенко подчеркнула, что, как правило, такие нарушения восприятия чаще встречаются у мужчин.

«Я все время говорю мужу, что у него куртка темно-синяя, он говорит, что она — коричневая. Но я считаю, что я права, потому что мужчины хуже различают цвета, это доказано. Женщинам в этом больше веры, у них реже встречаются цветовые аномалии. То, что иногда мы одни и те же цвета видим по-разному, это правда», — подытожила директор по клиническим вопросам компании Johnson & Johnson Vision в России и СНГ.

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