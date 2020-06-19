Названы болезни, из-за которых можно потерять зрение

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о заболеваниях, которые могут привести к потере зрения, сообщает РИА «Новости» .

Самыми распространенными болезнями, негативно влияющими на глаза, Мясников назвал гипертонию и сахарный диабет.

Он объяснил, что сетчатка глаза снабжается кровью более интенсивно, чем любой другой орган. Поэтому малейший сбой, вызванный скачками давления, может привести к серьезным проблемам.

При сахарном диабете происходит поражение сосудов — это еще одна причина ухудшения зрения, подчеркнул Мясников.

При этом диабет второго типа негативно воздействует на глаза еще до сильного повышения уровня глюкозы.

Чтобы сохранить зрение, Мясников посоветовал не заниматься самолечением и регулярно проходить осмотр глазного дна.

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