Доктор и телеведущий рассказал, как «выдохся» коронавирус в России

С ростом числа зараженных людей коронавирус теряет способность заражать и убивать, полагает врач и телеведущий Александр Мясников.

Коронавирус фильтруется через иммунные силы и, борясь с ними, теряет свою былую мощь, пояснил Мясников. По его словам, каждый раз, попадая в очередной организм, вирус немного ослабевает.

Волна эпидемии в России спадает, подавляющее число случаев бессимптомно или с минимальными симптомами, обратил внимание эксперт.

«Все, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго», — отметил Мясников.

При этом он подчеркнул важность сохранения ограничительных мер. Это необходимо для того, чтобы выиграть время, а также сделать «взлет кривой более пологим».

«Не мы его в итоге побеждаем, а он сам выдыхается, нам главное переждать с минимальными потерями», — пояснил врач.

При отсутствии мутации, по мнению Мясникова, вирус уже «не наделает большой беды» в будущем, пишет .

Всего в России зарегистрировали 379 тыс. случаев заражения коронавирусом, порядка 4000 человек умерли, почти 150 тыс. выздоровели.

«Кремлевский доктор» Мясников. Стоп-кадр YouTube.

Что известно о Мясникове

Мясников родился 15 сентября 1953 года в Ленинграде в семье врачей, говорится на официальном сайте медика. С 1996 года работал в США, окончил ординатуру при Медицинском центре Нью-Йоркского госуниверситета по специальности «врач общей практики».

В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год. Уйти пришлось по семейным обстоятельствам. Но в СМИ Мясникова до сих пор называют «кремлевским доктором».

Во время работы в кремлевской клинике началась телевизионная карьера Мясникова. А в 2013 году Мясников стал ведущим программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.