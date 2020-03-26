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Здоровье

Медики объяснили, почему в Алтайском крае нет коронавируса

В минздраве Алтайского края рассказали, почему в регионе не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает «Катунь 24».

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

По словам эпидимиологов, такая ситуация вызвана невысоким процентом трафика в регионе.

«Из барнаульского аэропорта осуществляется меньше международных рейсов, в отличии от соседних регионов, где случаи заражения коронавирусной инфекцией уже зарегистрированы», — отметили эксперты.

Кроме того, в Алтайском крае, в отличие от Китая, нет такой плотности населения.

Однако, как подчеркнули специалисты, угроза распространения вируса, несмотря на комплекс профилактических мер, еще остается очень серьезной.

По последним данным регионального Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в крае находятся 519 человек (динамика за сутки +44 человек).

Всего обследованных на коронавирусную инфекцию — 737 человек (динамика за сутки + 150 человек).

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