Антибиотики не помогут: пневмония может стать смертельно опасной в ближайшем будущем

В США ученые обнаружили несколько штаммов пневмококка (возбудителя пневмонии, отита и менингита), которые стали неуязвимыми для действия колистина. Это лекарство называют "антибиотиком последней надежды", т. е. препарат применяется только для лечения самых серьезных болезней.
Дэвид Вайсс из университета Эмори в Атланте опубликовал статью, в которой делится тревожащим его открытием: "Пневмококки гораздо чаще вызывают инфекции, чем другие бактерии... Мы раньше никогда не находили в США пневмококков подобного рода"
Ученые стремятся использовать "антибиотики последней надежды" как можно реже из-за опасности того, что они потеряют свою эффективность. Появляется все больше "супербактерий": это микробы, которые устойчивы к воздействию одного или нескольких антибиотиков.
Чаще всего "супербактерии" появляются в больницах и на животноводческих фермах, где используют антибиотики для ускорения роста мясных пород скота. Ученые говорят о реальной опасности ситуации, когда медицина вернется в "темные века".
Сегодня у медиков нет возможности находить эти "супербактерии" в организме человека.
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