Антибиотики не помогут: пневмония может стать смертельно опасной в ближайшем будущем

Дэвид Вайсс из университета Эмори в Атланте опубликовал статью, в которой делится тревожащим его открытием: "Пневмококки гораздо чаще вызывают инфекции, чем другие бактерии... Мы раньше никогда не находили в США пневмококков подобного рода"

Ученые стремятся использовать "антибиотики последней надежды" как можно реже из-за опасности того, что они потеряют свою эффективность. Появляется все больше "супербактерий": это микробы, которые устойчивы к воздействию одного или нескольких антибиотиков.

Чаще всего "супербактерии" появляются в больницах и на животноводческих фермах, где используют антибиотики для ускорения роста мясных пород скота. Ученые говорят о реальной опасности ситуации, когда медицина вернется в "темные века".

Сегодня у медиков нет возможности находить эти "супербактерии" в организме человека.