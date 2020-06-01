Медики призвали власть срочно принять меры по защите от COVID-19

Инициативная группа — врачи, медэксперты и благотворители — призвали вице-премьера Татьяну Голикову и главу Минздрава РФ Михаила Мурашко срочно принять меры по защите медиков, работающих с зараженными коронавирусом.

Участники группы направили Голиковой и Мурашко письмо, в котором заявили о необходимости обеспечить врачей средствами индивидуальной защиты до того, как начнется вторая волна эпидемии COVID-19. На сегодняшний день, говорится в обращении, в российских больницах наблюдается дефицит медицинских масок, пишет РБК.

Кроме того, инициаторы обращения призвали внести изменения в порядок закупки защитных средств, поскольку нынешняя система во время эпидемии «парализует деятельность системы здравоохранения». Все это нужно сделать до осени, когда ожидается новая волна заболеваемости коронавирусом.

Обращение подписали 28 человек, в том числе президент ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимир Котов, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, пишет «МК».

Ранее директор по медицине благотворительного фонда «День Первый» Кирилл Маслиев заявил, что в стране не решена проблема не только дефицита средств индивидуальной защиты, но и других медицинских изделий.

Ранее в Кремле усомнились в высокой смертности российских медиков от COVID-19.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недостоверными данные СМИ о якобы высокой смертности медиков от COVID-19 в России.

Ранее глава департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова впервые рассказала о медиках, умерших от коронавируса в РФ. По ее данным, на 22 мая в списке подтвержденных умерших был 101 человек.