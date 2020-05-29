В Кремле усомнились в высокой смертности российских медиков от COVID-19

«Насколько мне известно, это не так», — сказал Песков.
Так он прокомментировал информацию некоторых СМИ о том, что уровень смертности среди медиков от коронавируса в России якобы выше, чем в других странах.
Кремль обязательно попросит Минздрав дать соответствующие объяснения по этому вопросу, заявил Песков.
Ранее глава департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова впервые рассказала о медиках, умерших от коронавируса в РФ. По ее данным, на 22 мая в списке подтвержденных умерших был 101 человек.
Смерти врачей, работавших с заболевшими коронавирусной инфекцией, были подтверждены в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях.
Виртуальный мемориал
Проект «Список памяти» является инициативой самих врачей. В него возможно свободно вносить имена предположительно погибших от коронавируса медицинских работников, после чего информацию проверяют составители списка.
Один из его создателей — заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы № 29 Москвы Алексей Эрлих — пояснял, что «тотальной» проверки данных из списка нет, он создан не для ведения точной статистики, а в мемориальных целях.
Цитата
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявляла, что в период эпидемии смертность среди медиков практически не изменилась.
«Сказать, что у нас какие-то необыкновенные цифры сегодня, отличные от другого периода, нельзя», — сказала она.