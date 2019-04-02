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Здоровье

Медики рассказали, как организм сигнализирует о злоупотреблении солью

Ученые-медики сообщили о пяти сигналах организма, свидетельствующих о том, что человек злоупотребляет солью.

Хлеб-соль
Хлеб-соль
ССО

По словам доктора Амина Хабибова, именно превышение нормы употребления соли может быть причиной частого пробуждения. Суточная порция поваренной соли, необходимая человеку составляет около 15 г. Такой объем включает NaCl, содержащийся в рыбе, хлебе, мясе, овощах, крупах и твороге/

Как сигнализирует организм

  • На первом месте оказалось постоянное желание выпивать более 7 стаканов воды.
  • Вторую позицию занимает смена вкуса приготовленной пищи.
  • О переизбытке соли в организме свидетельствует появление отечности к концу дня.
  • Врачи рекомендуют уменьшить количество пищевого компонента при усилении мышечной боли.
  • Еще одним симптомом является раздражительность.
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