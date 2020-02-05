Медики рассказали, как правильно просыпаться без вреда для здоровья

По словам сомнолога, многие нарушения происходят во время утренней быстрой фазы сна, которые негативно воздействует на организм.
«Многие нарушения случаются в быстрой фазе сна. Она постепенно преобладает к утренним часам — с семи-восьми утра, эту фазу еще называют парадоксальной», — пояснил Калинкин.
По его словам, в это время у человека могут усугубиться кошмары и начаться проблемы с сердечно-сосудистой системой. При этом существует много способов правильно просыпаться.
К примеру, многие утром пьют кофе и энергетики, слушают музыку. Есть еще рецепт — если недоспали, важно наличие света для бодрости. Однако лампы дневного света, излучающие в диапазоне 470 нанометров, обманывают мозг.
«Гарантированно вам поможет только одно — лечь спать раньше. Все процессы в природе имеют колебательный характер, и сон к ним тоже относится. От семи до девяти часов сна — норма для большинства людей», — разъяснил врач.
Поэтому, как отметил Калинкин, самый действенный способ — спать свою норму и повышать качество сна.
Напомним, ранее ученые из Мельбурнского королевского технологического университета (Австралия) выяснили, что человек просыпается быстрее и чувствует себя бодрее при использовании мелодичных звуков будильника.