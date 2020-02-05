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Здоровье

Медики рассказали, как правильно просыпаться без вреда для здоровья

Руководитель Центра медицины сна МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Калинкин рассказал «Вечерней Москве», как после пробуждения избежать плохого самочувствия.

Сон.
Сон.
СС0.

По словам сомнолога, многие нарушения происходят во время утренней быстрой фазы сна, которые негативно воздействует на организм.

«Многие нарушения случаются в быстрой фазе сна. Она постепенно преобладает к утренним часам — с семи-восьми утра, эту фазу еще называют парадоксальной», — пояснил Калинкин.

По его словам, в это время у человека могут усугубиться кошмары и начаться проблемы с сердечно-сосудистой системой. При этом существует много способов правильно просыпаться.

К примеру, многие утром пьют кофе и энергетики, слушают музыку. Есть еще рецепт — если недоспали, важно наличие света для бодрости. Однако лампы дневного света, излучающие в диапазоне 470 нанометров, обманывают мозг.

«Гарантированно вам поможет только одно — лечь спать раньше. Все процессы в природе имеют колебательный характер, и сон к ним тоже относится. От семи до девяти часов сна — норма для большинства людей», — разъяснил врач.

Поэтому, как отметил Калинкин, самый действенный способ — спать свою норму и повышать качество сна.

Напомним, ранее ученые из Мельбурнского королевского технологического университета (Австралия) выяснили, что человек просыпается быстрее и чувствует себя бодрее при использовании мелодичных звуков будильника.

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