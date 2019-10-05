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Здоровье

Медики рассказали, какой хлеб самый вредный

Врачи говорят, что самый лучший хлеб тот, у которого простейший состав: мука, вода и соль. Чем длиннее список ингредиентов, тем менее полезен продукт, уверена врач-диетолог Елена Соломатина.

Нож и хлеб.
Нож и хлеб.
СС0

Специалист отметила особую пользу настоящего ржаного хлеба, пишет «Вечерняя Москва». Часто в магазинах продают ржаной продукт, в котором ржаной муки в лучшем случае крайне мало, говорит врач.

«Производители используют пшеничную муку и краситель. Ржаных полей практически не осталось. Смотрите состав, указанный на упаковке. В самом начале состава пишут, из чего приготовлен продукт, последними указаны небольшие добавки», — предупредила Елена Соломатина.

Продукт с искусственными добавками вызывает инсулинорезистентность и при регулярном употреблении чреват развитием сахарного диабета.

«Что касается известных пекарен, которые продают хлеб по завышенным ценам потому, что он якобы экологически чистый… Это рыночная ниша, просто предложение для состоятельных людей. Там то же самое, но в более красивой обстановке и элитной упаковке», — считает специалист.

Ранее врачи назвали смертельные дозы популярных продуктов.

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