Медики взялись за восстановление легких Костомарова

Олимпийский чемпион Роман Костомаров начал работу по восстановлению с врачами-реабилитологами после длительного обездвиживания, сообщает Пятый канал.

Медики также помогают Костомарову восстановить легкие.

Состояние фигуриста благодаря усилиям врачей стабилизировалось.

Между тем пациента готовят к плановому протезированию.

Что произошло

Спортсмена госпитализировали в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Но ему cтало хуже. Позже его перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

На фоне пневмонии у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп. Также, по одним источникам, ему впоследствии удалили пальцы на руках.