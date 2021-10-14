Медиков-пенсионеров попросили вернуться к работе

Пожилых врачей, которые ранее ушли на изоляцию или даже на пенсию из-за пандемии, Минздрав просит привиться и вернуться к работе, заявил в профильном комитете Госдумы министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает «Интерфакс».

«Поскольку были объявлены мероприятия по изоляции, многие лица старшего возраста ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, которые отошли от медпрактики, предлагаем вернуться», — сказал он.

В июле в российских регионах возникла тотальная нехватка врачей. Тогда в Минздраве РФ воздержались от оценки масштаба дефицита врачей, но сказали, что планируют «выездную оценку» оказания медицинской помощи в двух регионах — Ростовской области и Крыму.

По итогам этой проверки планируется выработать «адресные меры» поддержки регионов.

И тут же добавили, что регионы «уполномочены самостоятельно реализовывать адресные меры социальной поддержки отдельных категорий работников с целью их привлечения к оказанию медицинской помощи или закрепления в отдельных населенных пунктах».

Рост заболеваемости

Минздрав и Роспотребнадзор отмечают рост заболеваемости COVID-19 с сентября, в октябре в большинстве регионов ситуация осложнилась, инфекционные отделения заполняются, власти начинают вводить различные ограничения.