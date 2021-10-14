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Здоровье

Медиков-пенсионеров попросили вернуться к работе

Пожилых врачей, которые ранее ушли на изоляцию или даже на пенсию из-за пандемии, Минздрав просит привиться и вернуться к работе, заявил в профильном комитете Госдумы министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает «Интерфакс».

Врачи.
Врачи.
unsplash.com

«Поскольку были объявлены мероприятия по изоляции, многие лица старшего возраста ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, которые отошли от медпрактики, предлагаем вернуться», — сказал он.

В июле в российских регионах возникла тотальная нехватка врачей. Тогда в Минздраве РФ воздержались от оценки масштаба дефицита врачей, но сказали, что планируют «выездную оценку» оказания медицинской помощи в двух регионах — Ростовской области и Крыму.

По итогам этой проверки планируется выработать «адресные меры» поддержки регионов.

И тут же добавили, что регионы «уполномочены самостоятельно реализовывать адресные меры социальной поддержки отдельных категорий работников с целью их привлечения к оказанию медицинской помощи или закрепления в отдельных населенных пунктах».

Рост заболеваемости

Минздрав и Роспотребнадзор отмечают рост заболеваемости COVID-19 с сентября, в октябре в большинстве регионов ситуация осложнилась, инфекционные отделения заполняются, власти начинают вводить различные ограничения.

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