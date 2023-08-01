Медицинский центр «Чехов»: методика по комплексному естественному оздоровлению организма

Пандемия повысила осознанность людей. За два года борьбы с коронавирусом, люди осознали, что укреплять здоровье лучше, чем болеть. Универсального медикаментозного препарата, к сожалению, не изобретено… но есть универсальные оздоравливающие методы, эффективность которых доказана временем.

Центр естественного оздоровления «Чехов» в парк-отеле «Чайка» предлагает квалифицированную помощь и поддержку докторов в области:

Диетологии;

Эндокринологии;

Психотерапии;

Психиатрии;

Неврологии;

Рефлексотерапии;

Мануальной терапии.

Используются методики лечебной, инфузионной и АВИ терапии (восполнение дефицитов организма).

В наших программах принимают участие:

Психолог;

Энергопрактики;

Специалисты арт-терапии;

Специалист оздоровительных практик (массаж, фитобочка и др);

Инструкторы по спорту и дыхательным практикам (Цигун, Бодифлекс, Ватсу, Йога и др).

Так же организован клуб для всех желающих «Триединство в современном мире».



Особое внимание в программах мы уделяем очищению организма на уровне клеток.

Посредством индивидуального подхода к каждому гостю, доктором оцениваются показания и противопоказания к методикам, подбирается бережный режим разгрузочно-диетической терапии («лечебное голодание»), детокс-питания, подбору индивидуальной низкокалорийной диеты. А так же комплексу мероприятий по очищению кишечника, улучшению лимфо и кровотока.

Медицинский центр «Чехов». Фото предоставлено Медицинским центром «Чехов». Медицинский центр «Чехов». Фото предоставлено Медицинским центром «Чехов». Медицинский центр «Чехов». Фото предоставлено Медицинским центром «Чехов». Медицинский центр «Чехов»: методики по комплексному естественному оздоровлению организма. Фото предоставлено Медицинским центром «Чехов». Медицинский центр «Чехов»: методики по комплексному естественному оздоровлению организма. Фото предоставлено Медицинским центром «Чехов». Медицинский центр «Чехов»: методики по комплексному естественному оздоровлению организма. Фото предоставлено Медицинским центром «Чехов». Медицинский центр «Чехов»: методики по комплексному естественному оздоровлению организма. Фото предоставлено Медицинским центром «Чехов».

Уникальность нашего Центра в том, что мы считаем архиважной взаимосвязь нервной системы и тела, как храма души. В связи с высоким уровнем напряженности в обществе, «цветут» психосоматические заболевания, которые поражают любой орган и системы органов. Именно внутреннее отношение к внешним обстоятельствам формирует психоэмоциональное напряжение, тревогу, раздражительность, апатию, и, как крайнее состояние, депрессию, на которые наше тело реагирует незамедлительно.

В нашем Центре осуществляется комплексный подход — оцениваются не только результаты общеклинических обследований, проводится большая работа специалистов, направленная на душевное состояние человека, выявление и глубокую проработку обстоятельств послуживших триггером общего психофизического неблагополучия.

Триггеры рассматриваются всесторонне, начиная от генетических программ, заканчивая личными переживаниями в сложившейся ситуации. Наши специалисты владеют огромным опытом (в их числе врач-психотерапевт и заслуженный тренер РФ, доцент кафедры психологии АГУ и соискатель ученой степени, заведующая краевым психиатрическим консультативно-диагностическим кабинетом), ресурсом и знаниями (практический стаж докторов от 12 до 30 лет) для помощи вам в любой проблеме.

Чехов-открой жизни нового себя!

г. Барнаул, ул. Пионерская Долина, д.4

тел. 8-983 188-19-09

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