1 августа
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Здоровье
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Медицинский центр «Чехов»: методика по комплексному естественному оздоровлению организма

Пандемия повысила осознанность людей. За два года борьбы с коронавирусом, люди осознали, что укреплять здоровье лучше, чем болеть. Универсального медикаментозного препарата, к сожалению, не изобретено… но есть универсальные оздоравливающие методы, эффективность которых доказана временем.

Медицинский центр «Чехов».
Медицинский центр «Чехов».
Фото предоставлено Медицинским центром «Чехов».

Центр естественного оздоровления «Чехов» в парк-отеле «Чайка» предлагает квалифицированную помощь и поддержку докторов в области:

  • Диетологии;
  • Эндокринологии;
  • Психотерапии;
  • Психиатрии;
  • Неврологии;
  • Рефлексотерапии;
  • Мануальной терапии.

Используются методики лечебной, инфузионной и АВИ терапии (восполнение дефицитов организма).

В наших программах принимают участие:

  • Психолог;
  • Энергопрактики;
  • Специалисты арт-терапии;
  • Специалист оздоровительных практик (массаж, фитобочка и др);
  • Инструкторы по спорту и дыхательным практикам (Цигун, Бодифлекс, Ватсу, Йога и др).

Так же организован клуб для всех желающих «Триединство в современном мире».

Особое внимание в программах мы уделяем очищению организма на уровне клеток.
Посредством индивидуального подхода к каждому гостю, доктором оцениваются показания и противопоказания к методикам, подбирается бережный режим разгрузочно-диетической терапии («лечебное голодание»), детокс-питания, подбору индивидуальной низкокалорийной диеты. А так же комплексу мероприятий по очищению кишечника, улучшению лимфо и кровотока.

Медицинский центр «Чехов».
Медицинский центр «Чехов».
Фото предоставлено Медицинским центром «Чехов».
Медицинский центр «Чехов».
Медицинский центр «Чехов».
Фото предоставлено Медицинским центром «Чехов».
Медицинский центр «Чехов».
Медицинский центр «Чехов».
Фото предоставлено Медицинским центром «Чехов».
Медицинский центр «Чехов»: методики по комплексному естественному оздоровлению организма.
Медицинский центр «Чехов»: методики по комплексному естественному оздоровлению организма.
Фото предоставлено Медицинским центром «Чехов».
Медицинский центр «Чехов»: методики по комплексному естественному оздоровлению организма.
Медицинский центр «Чехов»: методики по комплексному естественному оздоровлению организма.
Фото предоставлено Медицинским центром «Чехов».
Медицинский центр «Чехов»: методики по комплексному естественному оздоровлению организма.
Медицинский центр «Чехов»: методики по комплексному естественному оздоровлению организма.
Фото предоставлено Медицинским центром «Чехов».
Медицинский центр «Чехов»: методики по комплексному естественному оздоровлению организма.
Медицинский центр «Чехов»: методики по комплексному естественному оздоровлению организма.
Фото предоставлено Медицинским центром «Чехов».

Уникальность нашего Центра в том, что мы считаем архиважной взаимосвязь нервной системы и тела, как храма души. В связи с высоким уровнем напряженности в обществе, «цветут» психосоматические заболевания, которые поражают любой орган и системы органов. Именно внутреннее отношение к внешним обстоятельствам формирует психоэмоциональное напряжение, тревогу, раздражительность, апатию, и, как крайнее состояние, депрессию, на которые наше тело реагирует незамедлительно.

В нашем Центре осуществляется комплексный подход — оцениваются не только результаты общеклинических обследований, проводится большая работа специалистов, направленная на душевное состояние человека, выявление и глубокую проработку обстоятельств послуживших триггером общего психофизического неблагополучия.

Триггеры рассматриваются всесторонне, начиная от генетических программ, заканчивая личными переживаниями в сложившейся ситуации. Наши специалисты владеют огромным опытом (в их числе врач-психотерапевт и заслуженный тренер РФ, доцент кафедры психологии АГУ и соискатель ученой степени, заведующая краевым психиатрическим консультативно-диагностическим кабинетом), ресурсом и знаниями (практический стаж докторов от 12 до 30 лет) для помощи вам в любой проблеме.

Чехов-открой жизни нового себя!

г. Барнаул, ул. Пионерская Долина, д.4
тел. 8-983 188-19-09

Лицензия ЛО41-01151-22/00633340

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста


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