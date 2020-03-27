Медучреждения в Алтайском крае изменят режим работы

Режим работы медучреждений региона изменится в связи с мерами предупреждения коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

С 30 марта медицинские службы — скорая помощь и стационары — будут оказывать экстренную и неотложную помощь в круглосуточном режиме. Все государственные лечебные учреждения и аптеки будут работать.

Временно прекратится диспансеризация и плановые осмотры. Это сделано для сокращения количества пациентов в поликлиниках и больницах, что поможет предотвратить распространение вируса.

На дистанционное наблюдение переведут плановых пациентов. Решения медики будут принимать по каждому индивидуально, чтобы перенос госпитализации не навредил жизни и здоровью.

Онкологические пациенты будут проходить лечение в полном объеме.

Обращение министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова

От лица всех медицинских работников обращаюсь к жителям Алтайского края. В настоящий момент огромную роль в предотвращении распространения новой коронавирусной инфекции играет ваша сознательность. Наши жители должны серьезно подойти к карантинным мероприятиям, ограничив свое общение с друзьями, родными и близкими и посещение общественных мест и поездки за пределы края.

Ранее замминистра здравоохранения Алтайского края рекомендовала людям старше 60 лет по возможности ограничить свое перемещение по Барнаулу.

26 марта губернатор края Виктор Томенко подписал указ, который запрещает проводить в крае все массовые мероприятия.