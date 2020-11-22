«Менее ценный объект». Врач объяснила, почему мужчины чаще заболевают ковидом

Российский эндокринолог Зухра Павлова объяснила, почему мужчины более уязвимы перед новой коронавирусной инфекцией. По словам врача, причина в наличии рецепторов ACE2, чему уже нашли подтверждение в исследованиях, пишет lenta.ru.

Специалист напомнила, что по статистике мужчины болеют ковидом чаще женщин, и пояснила, что дело в рецепторах ACE2, с помощью которого коронавирус попадает в клетку, в тканях мужских репродуктивных органов.

Также мужчины тяжелее переносят коронавирус, поскольку болезнь влияет на синтез тестостерона. «Вполне возможно, что в том числе и с этим связано гендерное смещение уровня заболеваемости в сторону мужчин», — пояснила врач.

Зухра Павлова подчеркнула, что женщины, особенно в репродуктивном возрасте, имеют больше природных механизмов защиты, чем мужчины.

«Женщина для природы объект более ценный. Она может быть беременной и может кормить детей. В частности, перераспределение жировой ткани у женщин происходит таким образом, что он становится подкожным и подавляющим воспаления», — добавила эндокринолог.

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