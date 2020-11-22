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Здоровье

Неуязвимый пациент. Врач рассказал, какая болезнь «защищает» людей от COVID-19

Пациенты с аллергией меньше других рискуют заболеть коронавирусом, и врачи знают причину такой «неуязвимости». Об этом РИА «Новости» рассказала врач-аллерголог, профессор Вера Ревякина.

Коронавирус. Пандемия. Анализы.
Коронавирус. Пандемия. Анализы.
СС0

Эксперт сообщила, что люди с аллергией действительно реже заболевают COVID-19.

«Больные с аллергией болеют меньше коронавирусной инфекцией, потому что у них так устроен рецептурный аппарат, что они меньше восприимчивы к новой коронавирусной инфекции», — пояснила Ревякина.

При этом ранее считалось, что аллергики в группе риска по новой коронавирусной инфекции. Однако австрийские учёные выяснили, что аллергики менее рискуют заразиться и так же переносят коронавирусную инфекцию в более легкой форме, сообщала также аллерголог-иммунолог из Челябинска Наталья Абрамова polit74.ru.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, в каком случае возможно повторное заражение коронавирусом.

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