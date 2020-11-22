Неуязвимый пациент. Врач рассказал, какая болезнь «защищает» людей от COVID-19

Эксперт сообщила, что люди с аллергией действительно реже заболевают COVID-19.
«Больные с аллергией болеют меньше коронавирусной инфекцией, потому что у них так устроен рецептурный аппарат, что они меньше восприимчивы к новой коронавирусной инфекции», — пояснила Ревякина.
При этом ранее считалось, что аллергики в группе риска по новой коронавирусной инфекции. Однако австрийские учёные выяснили, что аллергики менее рискуют заразиться и так же переносят коронавирусную инфекцию в более легкой форме, сообщала также аллерголог-иммунолог из Челябинска Наталья Абрамова polit74.ru.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, в каком случае возможно повторное заражение коронавирусом.