Мэр Барнаула Вячеслав Франк заболел ковидом и ушел на дистант

Сейчас Франк находится дома и проходит амбулаторное лечение. Состояние он оценивает как удовлетворительное.
Градоначальник просит барнаульцев быть осторожнее и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.
«К сожалению, ковид не ушел из нашей жизни и по-прежнему сохраняется риск инфицирования. Поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности и пройти ревакцинацию. Берегите себя и своих близких», — обратился он.
Отмечается, что временно обязанности мэра будет исполнять первый заместитель Анатолий Воронков.