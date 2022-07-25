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Здоровье

Мэр Барнаула Вячеслав Франк заболел ковидом и ушел на дистант

Глава Барнаула Вячеслав Франк заболел коронавирусом и ушел на удаленку, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

Сейчас Франк находится дома и проходит амбулаторное лечение. Состояние он оценивает как удовлетворительное.

Градоначальник просит барнаульцев быть осторожнее и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

«К сожалению, ковид не ушел из нашей жизни и по-прежнему сохраняется риск инфицирования. Поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности и пройти ревакцинацию. Берегите себя и своих близких», — обратился он.

Отмечается, что временно обязанности мэра будет исполнять первый заместитель Анатолий Воронков.

Напомним, Вячеслав Франк уже перенес COVID-19 в феврале.

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