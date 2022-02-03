Мэр Барнаула заболел ковидом

Мэр лечится и работает из дома. Свое состояние Франк оценивает как «удовлетворительное».
«Глава города постоянно находится на связи со всеми заместителями главы администрации города и председателями профильных комитетов», — добавили в мэрии.
Исполнение обязанностей главы временно возложили на первого заместителя Анатолия Воронкова.
Часть рабочих мероприятий с участием Франка пришлось отменить, часть проведут заместители.
«Статистика по заболеваемости ковидом ежедневно ставит рекорды, новый штамм инфекции распространяется быстрее. Поэтому прошу вас соблюдать необходимые меры предосторожности. Пройдите вакцинацию, если еще этого не сделали, ревакцинируйтесь вовремя. Берегите себя и своих близких, будьте здоровы», — пожелал Вячеслав Франк.
Ранее на удаленку ушло краевое правительство.