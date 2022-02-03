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Жизнь

Мэр Барнаула заболел ковидом

У главы Барнаула Вячеслава Франка выявили коронавирусную инфекцию, сообщили 3 февраля в пресс-центре администрации города.

Вячеслав Франк проверил строительство Крещенского городка в Барнауле.
Вячеслав Франк проверил строительство Крещенского городка в Барнауле.
barnaul.press. Фото: Михаил Полубедов.

Мэр лечится и работает из дома. Свое состояние Франк оценивает как «удовлетворительное».

«Глава города постоянно находится на связи со всеми заместителями главы администрации города и председателями профильных комитетов», — добавили в мэрии.

Исполнение обязанностей главы временно возложили на первого заместителя Анатолия Воронкова.

Часть рабочих мероприятий с участием Франка пришлось отменить, часть проведут заместители.

«Статистика по заболеваемости ковидом ежедневно ставит рекорды, новый штамм инфекции распространяется быстрее. Поэтому прошу вас соблюдать необходимые меры предосторожности. Пройдите вакцинацию, если еще этого не сделали, ревакцинируйтесь вовремя. Берегите себя и своих близких, будьте здоровы», — пожелал Вячеслав Франк.

Ранее на удаленку ушло краевое правительство.

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