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Жизнь

Правительство Алтайского края ушло на удаленку

Виктор Томенко отправил подчиненных на удаленный режим работы. Об этом стало известно 31 января на селекторном совещании в правительстве региона.

Правительство Алтайского края.
Правительство Алтайского края.
altapress.ru

Губернатор поставил задачу руководителям органов власти минимизировать количество очных мероприятий, в том числе уменьшить число командировок.

«По максимуму постараться сотрудников перевести на удаленный режим, чтобы избежать одномоментного заболевания и выпадения людей из рабочего процесса. Так или иначе волна нас накрывает, и цифры будут только расти. В этот сложный период надо постараться, если сил остается не так много, сконцентрироваться на самых главных, жизнеообеспечивающих моментах», — отметил Томенко.

Заседания правительства будут проходить в дистанционном режиме. На этой неделе заседание краевого кабмина отменили из-за болезни некоторых докладчиков.

Ранее стало известно, что некоторые поликлиники вынуждены из-за наплыва пациентов ограничивать плановую медпомощь.

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