Правительство Алтайского края ушло на удаленку

Губернатор поставил задачу руководителям органов власти минимизировать количество очных мероприятий, в том числе уменьшить число командировок.
«По максимуму постараться сотрудников перевести на удаленный режим, чтобы избежать одномоментного заболевания и выпадения людей из рабочего процесса. Так или иначе волна нас накрывает, и цифры будут только расти. В этот сложный период надо постараться, если сил остается не так много, сконцентрироваться на самых главных, жизнеообеспечивающих моментах», — отметил Томенко.
Заседания правительства будут проходить в дистанционном режиме. На этой неделе заседание краевого кабмина отменили из-за болезни некоторых докладчиков.
Ранее стало известно, что некоторые поликлиники вынуждены из-за наплыва пациентов ограничивать плановую медпомощь.