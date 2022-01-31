Правительство Алтайского края ушло на удаленку

Губернатор поставил задачу руководителям органов власти минимизировать количество очных мероприятий, в том числе уменьшить число командировок.

«По максимуму постараться сотрудников перевести на удаленный режим, чтобы избежать одномоментного заболевания и выпадения людей из рабочего процесса. Так или иначе волна нас накрывает, и цифры будут только расти. В этот сложный период надо постараться, если сил остается не так много, сконцентрироваться на самых главных, жизнеообеспечивающих моментах», — отметил Томенко.