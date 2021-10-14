Мешающие выработке антител факторы перечислил врач

Мешать выработке антител после вакцинации может недостаток витаминов и микроэлементов, заявил врач-терапевт Александр Барвинский, пишет «Вечерняя Москва».

Эксперт назвал гиповитаминоз последствием неправильного питания.

Здоровый, развивающийся организм человека, которому хватает питательных веществ, справляется с прививкой лучше.

«Если человек недоедает, плохо питается, неполноценно, недостаточно жиров, белков, калорийности: он будет хуже реагировать на вакцинацию, иммунный ответ у него на прививку будет хуже, чем у здорового человека с нормальным питанием», — перечислил тормозящие выработку антител факторы Барвинский.

Он рекомендовал пить различные биологические добавки только по рекомендации врача, пишет Lenta.ru.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирусная инфекция «останется с нами навсегда». Время от времени могут происходить всплески заболеваний, в результате полгода-год каждый человек будет заражаться из-за пониженного иммунитета, считает эксперт.

Клетки памяти

Также Тимаков сообщил, что существуют «клетки памяти», которые при каждой встрече с коронавирусом «обучаются».