Мешающие выработке антител факторы перечислил врач

Эксперт назвал гиповитаминоз последствием неправильного питания.
Здоровый, развивающийся организм человека, которому хватает питательных веществ, справляется с прививкой лучше.
«Если человек недоедает, плохо питается, неполноценно, недостаточно жиров, белков, калорийности: он будет хуже реагировать на вакцинацию, иммунный ответ у него на прививку будет хуже, чем у здорового человека с нормальным питанием», — перечислил тормозящие выработку антител факторы Барвинский.
Он рекомендовал пить различные биологические добавки только по рекомендации врача, пишет Lenta.ru.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирусная инфекция «останется с нами навсегда». Время от времени могут происходить всплески заболеваний, в результате полгода-год каждый человек будет заражаться из-за пониженного иммунитета, считает эксперт.
Клетки памяти
Также Тимаков сообщил, что существуют «клетки памяти», которые при каждой встрече с коронавирусом «обучаются».
«И это аналог вакцинации, то есть мы обучаем организм к встрече различных штаммов коронавирусной инфекции. И как бы коронавирус ни хотел, эти „клетки памяти“ у вас останутся», — отметил Тимаков.